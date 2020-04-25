Самоизоляция в Саратове: как бизнесмены могут по интернету подать заявление о прекращении деятельности

25 Апр 2020 2020-04-25T09:29:30+03:00

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Предприниматели РФ, в том числе и Саратовской области, могут подать заявление о прекращении своей деятельности без электронной подписи.

По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», это можно сделать через сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП», который доработала ФНС России.

Такая возможность появилось на период действия ограничений из-за коронавируса.

Можно подать заявление в регистрирующий орган в электронном виде. Также высылается скан-образ или фотография страниц паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере. Нужно указать ФИО лица, которому принадлежит документ, и приложить фотографию. А также сделать собственное фото (селфи) с этим документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности.

В течение пяти рабочих дней на адрес почты, который был указан при формировании заявления, придут документы по результатам его рассмотрения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/775393" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса в Саратовской области.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU