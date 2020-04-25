В Саратовской области открылась речная пассажирская навигация

25 Апр 2020 2020-04-25T09:21:15+03:00

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С сегодняшнего дня, 25 апреля, начались перевозки пассажиров, в том числе и льготников, на водном транспорте по Волге.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, доступны три маршрута: «Саратов-Сосновка», «Саратов - Шумейка» — три раза в неделю: по средам, субботам и воскресеньям, «Хвалынск – Духовницкое» — в ежедневном режиме.

На праздники третье направление будет отправляться также, первые два будут курсировать 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 мая.

Пассажиров призывают во время поездок надевать медицинские маски, перчатки, пользоваться дезинфицирующими средствами.

Полное расписание судов можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU