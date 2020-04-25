В Саратове водитель Lada Granta влетел в три легковушки на Азина

25 Апр 2020 2020-04-25T09:02:58+03:00

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Вчера, 24 апреля, в 17:30 напротив дома №39 на улице Азина в Саратове 30-летний водитель Lada Granta устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным мужчина потерял управление и влетел в стоящий Nissan Almera под управлением 52-летнего мужчины, Lada Kalina, за рулем которого был 40-летний гражданин и ВАЗ-21124, за рулем которого был 37-летний гражданин.

В результате аварии водителей «Лад» госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU