2020-04-25T08:53:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Балакове заработала лаборатория по выявлению коронавируса

Можно проводить до 100 тестов в сутки
Дарья Вострикова
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Вчера, 25 апреля, на заседании оперативного штаба при правительстве Саратовской области по противодействию распространения коронавируса вице-губернатор Александр Стрелюхин рассказал, что в Балакове заработала лаборатория по выявлению коронавируса, где можно делать до 100 тестов в сутки.

Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Александр Стрелюхин поручил в понедельник, 27 апреля, запустить работу такой же лаборатории в Балашове и наращивать мощности.

Всего в регионе проводится порядка 1 тыс. лабораторных исследований в сутки.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова подчеркнула, что 35% пациентов с лабораторно подтверждённым коронавирусом переносят его без клинических проявлений.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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