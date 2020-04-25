2020-04-25T08:36:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 25 апреля: заболели еще 20 человек

Количество зараженных новой инфекцией составляет 265 человек
Дарья Вострикова
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//Фото: REUTERS
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В Саратовской области сегодня, 25 апреля, в 9:00, подтверждено еще 20 случаев заболевания коронавирусом.

По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», всего в регионе зарегистрировано 265 заражений.

География распространения новых случаев такова: по четыре приходится на Саратов и Духовницкий район, по три на Ершов и Новоузенск, в Балакове Энгельсе, Аткарском, Советском, Перелюбско и Балтайском районах — по одному случаю.

Среди них по девять контактных лиц и пациентов, которым ранее ставили диагноз «внебольничная пневмония», двое заболевших прибыли из Москвы.

Территориальное распределение вновь выявленных случае: в городе Саратове — 4, Духовницкий район - 4, Ершов - 3, Новоузенск - 3, в Балаково, Энгельсе, Аткарском, Советском, Перелюбском и Балтайском районах - по 1.

Двум из них не исполнилось и 14 лет, по четыре в возрастных группах от 17 до 39 лет и от 40 до 49 лет. Пятерым от 50 до 59 лет и стольким же более чем 60 лет.

Пациенты находятся под наблюдением врачей, определен круг их контактных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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