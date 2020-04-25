Жителей Энгельса удивили необычные облака над городом

25 Апр 2020 2020-04-25T08:19:46+03:00

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Сегодня, 25 апреля, в паблике «Энгельс онлайн» соцсети «ВКонтакте» Варвара Елхимова поделилась снимком необычных облаков.

На фотографии отчетливо видно, как воздушные массы черного цвета шлейфами свисают вниз, образуя картину, как в фильме ужасов.

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- Тьма в Энгельсе, — написала девушка.

- Всем выйти из сумрака, красивый кадр, — поддержал Олег Кошелев.

В комментариях под записью горожане стали делиться своими снимками. Они сошлись во мнении, что в таком зрелище есть что-то «инопланетное».

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ИСТОЧНИК KP.RU