Жителей Энгельса удивили необычные облака над городом
Сегодня, 25 апреля, в паблике «Энгельс онлайн» соцсети «ВКонтакте» Варвара Елхимова поделилась снимком необычных облаков.
На фотографии отчетливо видно, как воздушные массы черного цвета шлейфами свисают вниз, образуя картину, как в фильме ужасов.
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- Тьма в Энгельсе, — написала девушка.
- Всем выйти из сумрака, красивый кадр, — поддержал Олег Кошелев.
В комментариях под записью горожане стали делиться своими снимками. Они сошлись во мнении, что в таком зрелище есть что-то «инопланетное».
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ИСТОЧНИК KP.RU