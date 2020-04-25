В Балакове водитель Skoda сбил 11-летнего мальчика
Пострадавшего госпитализировали
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Вчера, 24 апреля, в 20:00 во дворе дома №91 на Саратовском шоссе в Балакове 26-летний водитель Skoda сбил человека.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным 11-летний мальчик вышел из-за стоящего транспорта и попал под колеса иномарки.
Подростка госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU