В Балакове водитель Skoda сбил 11-летнего мальчика

25 Апр 2020 2020-04-25T08:01:50+03:00

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Вчера, 24 апреля, в 20:00 во дворе дома №91 на Саратовском шоссе в Балакове 26-летний водитель Skoda сбил человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным 11-летний мальчик вышел из-за стоящего транспорта и попал под колеса иномарки.

Подростка госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU