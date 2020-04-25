2020-04-25T08:01:50+03:00
Происшествия

В Балакове водитель Skoda сбил 11-летнего мальчика

Пострадавшего госпитализировали
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 24 апреля, в 20:00 во дворе дома №91 на Саратовском шоссе в Балакове 26-летний водитель Skoda сбил человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным 11-летний мальчик вышел из-за стоящего транспорта и попал под колеса иномарки.

Подростка госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный водитель без спецпропуска не смог скрыться от сотрудников ГИБДД в Саратове
Самоизоляция в Саратове: как подготовить тело к лету дома
Самоизоляция в Саратове: как бизнесмены могут по интернету подать заявление о прекращении деятельности
В Саратовской области открылась речная пассажирская навигация
В Саратове водитель Lada Granta влетел в три легковушки на Азина
В Балакове заработала лаборатория по выявлению коронавируса
Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 25 апреля: заболели еще 20 человек
Жителей Энгельса удивили необычные облака над городом
В Балакове водитель Skoda сбил 11-летнего мальчика
Облачность и сильный ветер спрогнозировали синоптики в Саратове
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 25 апреля 2020 года: еще 16 случаев
Борис Шинчук: решение компании «ФосАгро» перечислить 100 млн рублей на строительство инфекционной больницы в Саратове — беспрецедентно
В Саратове прекращено дело в отношении Александра Ландо
Компания «ФосАгро» выделила 100 млн рублей на новый инфекционный центр в Саратове
Городской житель среднего возраста: составлен примерный портрет безработного в Саратовской области
Коронавирус в Саратовской области: ДОСААФ возобновляет работу
Экс-министра транспорта и дорожного строительства Чурикова «приостановили» в «Единой России»
Володин: Надеюсь, что в будущем у нас не будет больше вакансий на скорой
Энгельсский завод «ПК Транспортные системы» будет выпускать до 300 троллейбусов
В столкновении иномарок в центре Саратова пострадали три человека
Коронавирус в Саратове: разрешено открыть парикмахерские
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила корреспонденту «КП-Саратов»: Кто мог предположить, что так разовьется коронавирус?