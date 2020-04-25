Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 25 апреля 2020 года: еще 16 случаев
В Саратовской области за сутки 24 апреля коронавирус был лабораторно подтвержден у 16 человек.
По данным областного оперативного штаба, общее количество заразившихся на 25 апреля в Саратовской области составило 245 человек.
На этот раз среди заболевших детей нет. Есть три пациента старше 60 лет.
Кроме того, стало известно о четырех выздоровевших женщинах. Общее число выписанных составило 34 человека.
Еще два пациента скончались от тяжелых основных заболеваний.
География распространения вируса не изменилась — это 29 районов области.
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ИСТОЧНИК KP.RU