2020-04-25T00:05:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 25 апреля 2020 года: еще 16 случаев

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 25 апреля 2020 года составило 245 человек
Екатерина Семенова
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..Фото: Ольга Симонова
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В Саратовской области за сутки 24 апреля коронавирус был лабораторно подтвержден у 16 человек.

По данным областного оперативного штаба, общее количество заразившихся на 25 апреля в Саратовской области составило 245 человек.

На этот раз среди заболевших детей нет. Есть три пациента старше 60 лет.

Кроме того, стало известно о четырех выздоровевших женщинах. Общее число выписанных составило 34 человека.

Еще два пациента скончались от тяжелых основных заболеваний.

География распространения вируса не изменилась — это 29 районов области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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