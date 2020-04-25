Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 25 апреля 2020 года: еще 16 случаев

25 Апр 2020 2020-04-25T00:05:49+03:00

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 25 апреля 2020 года составило 245 человек

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области за сутки 24 апреля коронавирус был лабораторно подтвержден у 16 человек.

По данным областного оперативного штаба, общее количество заразившихся на 25 апреля в Саратовской области составило 245 человек.

На этот раз среди заболевших детей нет. Есть три пациента старше 60 лет.

Кроме того, стало известно о четырех выздоровевших женщинах. Общее число выписанных составило 34 человека.

Еще два пациента скончались от тяжелых основных заболеваний.

География распространения вируса не изменилась — это 29 районов области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости

ИСТОЧНИК KP.RU