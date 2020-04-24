Борис Шинчук: решение компании «ФосАгро» перечислить 100 млн рублей на строительство инфекционной больницы в Саратове — беспрецедентно

24 Апр 2020 2020-04-24T21:27:30+03:00

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Борис Шинчук, председатель Общественной палаты Саратовской области, поблагодарил компанию «ФосАгро» за крупное пожертвование на строительство инфекционного центра в Саратове.

- Сегодня — День памяти жертв геноцида армянского народа. Как это делаю уже много лет, взял гвоздики и пошел на улицу Волжскую — бывшую Армянскую, возложить цветы к Хачкару. Гибель миллионов безвинных людей — это большая трагедия.

Здесь, около Хачкара, ко мне подошел молодой человек, армянин, тоже возложить цветы. Сказал, спасибо, Борис Леонидович, что в этот день вы всегда с нами. Позвонил руководителям армянской общины Крунк, чтобы высказать слова соболезнования армянскому народу. Гамлет Шароян, президент общины, сказал, что они общиной откликнулись на решение правительства области и не проводят в связи с пандемией коронавируса традиционные митинг и концерт у храма, а предложили почтить память невинно убиенных дома.

Для меня, человека, родившегося в большой коммунальной квартире, в которой жили люди разных национальностей, всегда было понятно, что наша страна — это большая семья. А в семье и трудные минуты, и радость принято разделять всем. потому и наша общественная инициатива по по строительству в Саратове инфекционной больницы понятна людям. И тем, кто перечислил на это дело миллион, и тем, кто 50 рублей. Я передаю всем вам слова благодарности от жителей Саратовской области.

Сегодня беспрецедентное решение перечислить на строительство инфекционной больницы 100 млн рублей приняла компания ФосАгро!

Хочу еще и еще раз пожелать всем здоровья и приглашаю принять посильное участие в сборе средств на проектирование и строительство новой современной инфекционной больницы в Саратове! Будьте здоровы! — отметил Борис Шинчук.

Реквизиты для перечисления денег:

Получатель: Фонд содействия в проектировании и строительстве инфекционной больницы в г. Саратове

Р/с получателя: 40701810256000000177

Банк получателя: Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара

БИК банка получателя: 043601607

К/с банка получателя: 30101810200000000607

ИНН Фонда: 6450109993

Назначение платежа: благотворительный взнос на строительство инфекционной больницы в г. Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU