В Саратове прекращено дело в отношении Александра Ландо
Прекращено уголовное дело в отношении Александра Ландо, бывшего председателя Общественной палаты Саратовской области.
На своей странице в facebook член ОПы Николай Скворцов разместил копию постановления следователя по особо важным делам СУ СКР области Е. Гончарова. Она прекратила дело против Ландо «в связи с отсутствием в его деянии состава преступления».
Напомним, дело было возбуждено 23 апреля 2019 года. Александра Ландо заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он получил от Андрея Беликова, руководителя компании «Автокомбинат №2» свыше шести млн рублей. Деньги предназначались за содействие в конкурсе перевозчиков.
- СОЛОМОНЫЧ. Дело прекращено! Уголовное дело, возбужденное по ст. 159 УК РФ ровно год назад в отношении Ландо А.С., прекращено. Следствие признало отсутствие состава преступления. Вот так! P.S. Но интрига остаётся. Я — про оставленные Александром Соломоновичем посты и должности, — написал у себя на странице Николай Скворцов.
Напомним, кроме руководства Общественной палатой Александр Ландо возглавлял Институт законотворчества.
Фото со страницы Николая Скворцова в facebook
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ИСТОЧНИК KP.RU