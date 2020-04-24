Компания «ФосАгро» выделила 100 млн рублей на новый инфекционный центр в Саратове
Компания «ФосАгро» выделила 100 млн рублей на строительство инфекционного центра в Саратове.
Об этом на заседании оперативного штаба в пятницу, 24 апреля, сообщил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.
Он отметил, что обращение в компанию было направлено два дня назад, а сегодня поступил ответ. Половина суммы будет перечислена сразу, а остаток ежемесячно по 15 млн рублей.
- Вот это называется партнерский подход и это обозначает: подставить плечо, — отметил Александр Стрелюхин.
Он подчеркнул, что с партнерами и отношения должны складываться взаимно.
- Большое спасибо «ФосАгро» и отдельно генеральному директору Андрею Гурьеву, — заявил председатель правительства.
Напомним, центр предложено построить на частные пожертвования. При Общественной палате области создан Фонд, в который уже поступило более 34 млн рублей.
Компания «ФосАгро» уже не в первый раз оказывает помощь в борьбе с коронавирусом. Сегодня начала работу лаборатория диагностики на базе больницы в Балакове. С оборудованием помогла ФосАгро.
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ИСТОЧНИК KP.RU