Компания «ФосАгро» выделила 100 млн рублей на новый инфекционный центр в Саратове

24 Апр 2020 2020-04-24T20:52:35+03:00

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Компания «ФосАгро» выделила 100 млн рублей на строительство инфекционного центра в Саратове.

Об этом на заседании оперативного штаба в пятницу, 24 апреля, сообщил председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

Он отметил, что обращение в компанию было направлено два дня назад, а сегодня поступил ответ. Половина суммы будет перечислена сразу, а остаток ежемесячно по 15 млн рублей.

- Вот это называется партнерский подход и это обозначает: подставить плечо, — отметил Александр Стрелюхин.

Он подчеркнул, что с партнерами и отношения должны складываться взаимно.

- Большое спасибо «ФосАгро» и отдельно генеральному директору Андрею Гурьеву, — заявил председатель правительства.

Напомним, центр предложено построить на частные пожертвования. При Общественной палате области создан Фонд, в который уже поступило более 34 млн рублей.

Компания «ФосАгро» уже не в первый раз оказывает помощь в борьбе с коронавирусом. Сегодня начала работу лаборатория диагностики на базе больницы в Балакове. С оборудованием помогла ФосАгро.

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ИСТОЧНИК KP.RU