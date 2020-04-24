Городской житель среднего возраста: составлен примерный потрет безработного в Саратовской области

24 Апр 2020 2020-04-24T20:33:19+03:00

Около 10 тыс. граждан просят помощи в поиске работы Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

За содействием в трудоустройстве уже обратились около 10 тыс. человек

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В Саратовской области составлен примерный портрет безработного.

Его описал за заседании оперативного штаба зампред правительства Саратовской области Сергей Наумов. Он был сделан на основании анализа обращений о содействии в поиске работы.

Большая часть, 75% тех, кто ищет работу — жители городов. 54% - мужчины, 46% - женщины.

Основная масса тех, кто остался без работы — граждане с наиболее продуктивном возрасте — 30-49 лет. Это 64%. Еще 13% приходится на молодежь до 29 лет, а 22% - предпенсионеры.

У 31% имеется высшее образование, у 40% - среднеспециальное, у 30% - среднее.

Профессиональный состав пока не проанализирован, но уже известно, что 55% ищут рабочие вакансии, а 45% - служащие.

При этом установлено, что 64% уволились с предыдущего места работы по собственному желанию, 10% были сокращены, 9% уволены по соглашению сторон и у 8% закончился контракт.

Всего за помощью в трудоустройстве обратились около 10 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU