Городской житель среднего возраста: составлен примерный потрет безработного в Саратовской области
В Саратовской области составлен примерный портрет безработного.
Его описал за заседании оперативного штаба зампред правительства Саратовской области Сергей Наумов. Он был сделан на основании анализа обращений о содействии в поиске работы.
Большая часть, 75% тех, кто ищет работу — жители городов. 54% - мужчины, 46% - женщины.
Основная масса тех, кто остался без работы — граждане с наиболее продуктивном возрасте — 30-49 лет. Это 64%. Еще 13% приходится на молодежь до 29 лет, а 22% - предпенсионеры.
У 31% имеется высшее образование, у 40% - среднеспециальное, у 30% - среднее.
Профессиональный состав пока не проанализирован, но уже известно, что 55% ищут рабочие вакансии, а 45% - служащие.
При этом установлено, что 64% уволились с предыдущего места работы по собственному желанию, 10% были сокращены, 9% уволены по соглашению сторон и у 8% закончился контракт.
Всего за помощью в трудоустройстве обратились около 10 тыс. человек.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU