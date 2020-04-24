Коронавирус в Саратовской области: ДОСААФ возобновляет работу

24 Апр 2020 2020-04-24T20:21:38+03:00

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Региональное отделение ДОСААФ России по Саратовской области и его образовательные организации получили право возобновить деятельность.

Соответствующее постановление №326-П опубликовано 24 апреля на сайте правительства области.

На заседании оперативного штаба присутствовал военный комиссар Саратовской области Андрей Старков. Председатель правительства Александр Стрелюхин отметил, что теперь они могут спокойно работать.

- Впереди призыв. А это долг и честь каждого мужчины. И женщины, — отметил Стрелюхин.

Руководитель Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала, что обучение в ДОСААФ так и останется дистанционным, а вот практическая часть и сдача зачетов призывниками и военнослужащими будет личной. Все рекомендации по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима направлены.

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ИСТОЧНИК KP.RU