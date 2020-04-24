2020-04-24T19:30:40+03:00
Политика

Экс-министра транспорта и дорожного строительства Чурикова «приостановили» в «Единой России»

Решение было принято в Марксовском районном политсовете, откуда Чуриков родом по партийной принадлежности
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Николай ЧуриковНиколай Чуриков
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Вопрос о приостановлении членства бывшего министра транспорта и дорожного строительства Николая Чурикова в ЕР был рассмотрен на заседании Марксовского местного политсовета вечером пятницы, 24 апреля

Чуиков не исключен из партии но его членство приостановлено решением местного политсовета. Заседание политсовета прошло под председательством секретаря местного отделения «Единой России» Михаила Копылова. Он отметил, что решение принималось на основании личного письменного заявления Чурикова.

«За» проголосовали 12 из 13 присутствующих на заседании членов местного политсовета, один – «воздержался».

Напомним, Чуриков в середине апреля подал заявление на увольнение с поста министра, который занимал много лет, после недавней критики со стороны председателя ГД Вячеслава Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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