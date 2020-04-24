Энгельсский завод «ПК Транспортные системы» будет выпускать до 300 троллейбусов

24 Апр 2020 2020-04-24T18:56:42+03:00

Об этом заявил на заседании оперативного штаба Александр Стрелюхин

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Энгельсский завод «ПК Транспортные системы» может получить поддержку от государства.

Как сообщил на заседании оперативного штаба председатель правительства Александр Стрелюхин, предприятие было упомянуто в докладе на совещании с Президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства обсудил ряд вопросов, которые касались поддержки автотранспортных предприятий. Была поднята тема развития городского электротранспорта и дано отдельное поручение по энгельсскому заводу. Он должен выйти на мощность по выпуску 300 троллейбусов.

Также порядка десяти млрд рублей получат в качестве субсидий организации по пассажирским перевозкам. Следовательно, предприятия, работающие в этом сегменте промышленности получат второе дыхание, отметил Стрелюхин.

Он назвал и другие меры поддержки, которые были сегодня озвучены главой государства: увеличение финансирование льготных программ на приобретение гражданами отечественного автопрома, закупка машин скорой помощи, реанимобилей, спецтехники МЧС, МВД, почты и т. д.

Все это коснется и Саратовской области, так как у нас есть предприятия, которые производят комплектующие для производителей соответствующих машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU