Энгельсский завод «ПК Транспортные системы» будет выпускать до 300 троллейбусов
Энгельсский завод «ПК Транспортные системы» может получить поддержку от государства.
Как сообщил на заседании оперативного штаба председатель правительства Александр Стрелюхин, предприятие было упомянуто в докладе на совещании с Президентом России Владимиром Путиным.
Глава государства обсудил ряд вопросов, которые касались поддержки автотранспортных предприятий. Была поднята тема развития городского электротранспорта и дано отдельное поручение по энгельсскому заводу. Он должен выйти на мощность по выпуску 300 троллейбусов.
Также порядка десяти млрд рублей получат в качестве субсидий организации по пассажирским перевозкам. Следовательно, предприятия, работающие в этом сегменте промышленности получат второе дыхание, отметил Стрелюхин.
Он назвал и другие меры поддержки, которые были сегодня озвучены главой государства: увеличение финансирование льготных программ на приобретение гражданами отечественного автопрома, закупка машин скорой помощи, реанимобилей, спецтехники МЧС, МВД, почты и т. д.
Все это коснется и Саратовской области, так как у нас есть предприятия, которые производят комплектующие для производителей соответствующих машин.
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ИСТОЧНИК KP.RU