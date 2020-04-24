В столкновении иномарок в центре Саратова пострадали трое человек

24 Апр 2020 2020-04-24T18:50:16+03:00

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Сегодня, 24 апреля, на пересечение улиц Московской и Мичурина в Саратове столкнулись Renault и Toyota.

По данным портала «ЧП Саратов», в результате ЧП пострадали трое человек, их госпитализацией занимается бригада ЦМК.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU