2020-04-24T18:17:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: разрешено открыть парикмахерские

Постановление скоро будет опубликовано
Екатерина Семенова
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Парикмахерские откроютПарикмахерские откроютФото: Михаил ФРОЛОВ
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На заседании оперативного штаба председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин заявил о возобновлении работы парикмахерских.

- Вчера мы говорили, что примем решение. И вот приняли. Будет опубликовано постановление №325, которым разрешается работа парикмахерских, — заявил Стрелюхин.

Он подчеркнул, что при этом они должны соблюдать все необходимые требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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