Коронавирус в Саратове: разрешено открыть парикмахерские
На заседании оперативного штаба председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин заявил о возобновлении работы парикмахерских.
- Вчера мы говорили, что примем решение. И вот приняли. Будет опубликовано постановление №325, которым разрешается работа парикмахерских, — заявил Стрелюхин.
Он подчеркнул, что при этом они должны соблюдать все необходимые требования санитарно-эпидемиологического законодательства.
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ИСТОЧНИК KP.RU