2020-04-24T18:54:51+03:00
Экономика

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила корреспонденту «КП-Саратов»: Кто мог предположить, что так разовьется коронавирус?

Набиуллина объяснила разницу с кризисом 2014 года [видео]
Антон Угольков
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Сегодня, 24 апреля, состоялась очередная конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Ее темой стала ситуация на финансовом рынке и принимаемые Банком России во взаимодействии с правительством РФ стабилизационные меры, необходимые для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности в период борьбы с распространением коронавируса. Эльвира Набиуллина, в том числе, снова ответила на вопрос корреспондента саратовской «Комсомолки».

Мы напомнили, что в конце 2014 года, во время резкого скачка доллара, Банк России принял решение удвоить ключевую ставку до 17%. А сегодня же, вроде бы в аналогичной ситуации, когда курс доллара также растет, Центробанк рассматривает дальнейшее снижение ключевой ставки.

- Несмотря на то, что это два разных кризиса, не было ли это ошибкой в 2014 году, после чего вы пересмотрели свою политику? И почему вы не снижали ключевую ставку раньше, например, полгода назад? Именно сейчас это должно помочь экономике, а до этого - нет?

- Во-первых, подхода к политике не пересмотрели. Потому что ситуация нынешняя кардинально отличается от той, что была в 2014-15 годы. У нас сейчас и курс плавающий, нет тех дефляционных и инфляционных рисков, инфляционное ожидание более заякорено сейчас, чем это было в 2014-15 годах. Тогда ситуация была связана с рисками финансовой стабильности. Необходимости такой же реакции сегодня нет. Поэтому мы напротив, видим пространство для смягчения политики.

Что касается того, почему мы не начали снижать ставку раньше - ну разве кто-то мог предположить, что будет так развиваться ситуация с пандемией, что она окажет такое влияние на ситуацию в мировой экономике, в России? Полгода назад мы снижали ставку, но, действительно, не такими темпами, которые требуются сейчас, когда происходят существенные провалы спроса. Ставка будет эффективнее влиять, когда экономика начнет выходить из ограничительных мер, - подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Набиуллина ответила "КП-Саратов" на вопрос о снижении ставки рефинансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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