Облачность и сильный ветер спрогнозировали синоптики в Саратове
Температура днем поднимется до +20 градусов
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В Саратовской области сегодня, 25 апреля, местами ожидается кратковременный дождь и гроза.
- Погода будет облачной с прояснениями. Ветер подует с юга со скоростью 6–11 м/с, утром и днем порывы — 16–21 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС по данным областного Гидрометцентра.
Температура днем поднимется до +15…+20 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU