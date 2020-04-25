Облачность и сильный ветер спрогнозировали синоптики в Саратове

25 Апр 2020 2020-04-25T07:50:48+03:00

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В Саратовской области сегодня, 25 апреля, местами ожидается кратковременный дождь и гроза.

- Погода будет облачной с прояснениями. Ветер подует с юга со скоростью 6–11 м/с, утром и днем порывы — 16–21 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС по данным областного Гидрометцентра.

Температура днем поднимется до +15…+20 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU