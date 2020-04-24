Саратовец забил свою 92-летнюю бабушку до смерти и отправился в колонию
В Ленинском районе Саратова осудили 31-летнего местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть — мужчина до смерти бабушку.
- В период с 23 по 25 мая 2019 года гражданин находился в квартире на Гвардейской улице вместе со своей бабушкой. В этот же промежуток времени они поругались. Мужчине не понравились претензии пенсионерки относительно его частого употребления алкоголя. Он начал бить старушку руками по голове и туловищу. Женщина скончалась в больнице, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы с переломами костей лицевого отдела черепа.
Полиция задержала злоумышленника, он ни в чем не признался. Однако доказательств хватило, чтобы отправить его на 13 лет в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU