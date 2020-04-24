Саратовец забил свою 92-летнюю бабушку до смерти и отправился в колонию

24 Апр 2020 2020-04-24T15:51:30+03:00

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В Ленинском районе Саратова осудили 31-летнего местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть — мужчина до смерти бабушку.

- В период с 23 по 25 мая 2019 года гражданин находился в квартире на Гвардейской улице вместе со своей бабушкой. В этот же промежуток времени они поругались. Мужчине не понравились претензии пенсионерки относительно его частого употребления алкоголя. Он начал бить старушку руками по голове и туловищу. Женщина скончалась в больнице, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы с переломами костей лицевого отдела черепа.

Полиция задержала злоумышленника, он ни в чем не признался. Однако доказательств хватило, чтобы отправить его на 13 лет в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU