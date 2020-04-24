2020-04-24T15:38:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саратовской области скончались еще два человека с коронавирусом

Выздоровели еще четверо
Екатерина Семенова
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Скончались двое пожилых граждан с коронавирусомСкончались двое пожилых граждан с коронавирусом
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Стали известны подробности о новых случаях выздоровления от коронавируса в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, на сегодня к 30 выписанным ранее присоединились еще четыре человека: женщины в возрасте 47, 45 лет и 21 года.

Кроме того, подтверждены еще две смерти пациентов с коронавирусом. Это ранее скончавшиеся от основных тяжелых заболеваний пожилые жители Александрово-Гайского и Ртищевского районов. COVID-19 у них был диагностирован уже после смерти. Итого в области умерли шесть граждан с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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