В Саратовской области скончались еще два человека с коронавирусом
Стали известны подробности о новых случаях выздоровления от коронавируса в Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, на сегодня к 30 выписанным ранее присоединились еще четыре человека: женщины в возрасте 47, 45 лет и 21 года.
Кроме того, подтверждены еще две смерти пациентов с коронавирусом. Это ранее скончавшиеся от основных тяжелых заболеваний пожилые жители Александрово-Гайского и Ртищевского районов. COVID-19 у них был диагностирован уже после смерти. Итого в области умерли шесть граждан с коронавирусом.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU