В Саратовской области скончались еще два человека с коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T15:38:26+03:00

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Стали известны подробности о новых случаях выздоровления от коронавируса в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, на сегодня к 30 выписанным ранее присоединились еще четыре человека: женщины в возрасте 47, 45 лет и 21 года.

Кроме того, подтверждены еще две смерти пациентов с коронавирусом. Это ранее скончавшиеся от основных тяжелых заболеваний пожилые жители Александрово-Гайского и Ртищевского районов. COVID-19 у них был диагностирован уже после смерти. Итого в области умерли шесть граждан с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU