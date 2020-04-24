Росгвардейцы не дали саратовцу обокрасть чужой гараж

24 Апр 2020 2020-04-24T14:56:59+03:00

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Вчера вечером, 23 апреля, сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего рецидивиста в гаражах на Охотной улице Ленинского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, мужчина проломил смежную стену соседнего бокса, залез внутрь и пытался унести металл.

Поднялся шум, который услышал охранник и вызвал сотрудников Росгвардии.

Злоумышленника задержали, на него завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU