Росгвардейцы не дали саратовцу обокрасть чужой гараж
Вчера вечером, 23 апреля, сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего рецидивиста в гаражах на Охотной улице Ленинского района Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, мужчина проломил смежную стену соседнего бокса, залез внутрь и пытался унести металл.
Поднялся шум, который услышал охранник и вызвал сотрудников Росгвардии.
Злоумышленника задержали, на него завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU