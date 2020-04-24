Михаил Исаев потребовал сохранить зеленые зоны при ремонте тротуаров

24 Апр 2020 2020-04-24T15:39:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Саратова Михаил Исаев проверил, как идет ремонт тротуаров в Октябрьском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, он в сопровождении профильных чиновников побывал на улицах Радищева, Шелковичная, Серова и Рабочая.

Михаил Исаев особо подчеркнул, что зеленые зоны при ремонте тротуаров должны быть сохранены. При этом нельзя на них складировать мусор и строительные материалы. После ремонта зеленые зоны должны быть благоустроены.

.

При этом на ряде улиц Саратова деревья успели спилить до того, как Михаил Исаев дал свои распоряжения. «Комсомолка» сообщала, что под корень были вырублены зеленые насаждения на улицах Провиантская, Мичурина, Советская. Видимо, там зеленые зоны никого не интересуют. После этого из администрации поступил ответ, что эти насаждения мешали ремонту и коммуникациям, поэтому было принято решение «изменить конфигурацию зеленых зон».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU