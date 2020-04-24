В саратовских лесах нашли 34 нарушителей противопожарного режима

24 Апр 2020 2020-04-24T14:24:29+03:00

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В выходные саратовские леса будут усиленно патрулировать полицейские и сотрудники государственного пожарного надзора.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области, всего за 2020 год было проведено 988 патрулей, в ходе которых было выявлено 50 нарушений, к административной ответственности привлекли 34 человек.

Для оперативного обнаружения возгораний и их ликвидации в лесах сформировано 25 групп пожаротушения численностью 150 человек, что на 39 человек больше по сравнению с прошлым, 2019, годом. Все группы оснащены специальной техникой и оборудованием в количестве 901 единицы.

Граждан призывают сообщать о возгораниях по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по телефонам региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области: 574-500 либо 490-516.

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ИСТОЧНИК KP.RU