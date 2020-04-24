2020-04-24T14:19:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Строительство инфекционного центра в Саратове: крупный взнос в 10 млн рублей сделал председатель совета директоров ГК «Русагро»

Центр планируется построить за 4-5 месяцев
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В 2019 году Вадим Мошкович и Валерий Радаев подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проектаВ 2019 году Вадим Мошкович и Валерий Радаев подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта
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Более 20 млн рублей уже собрано на строительство инфекционного центра в Саратове. Ранее об этом заявлялось на заседании оперативного штаба.

Известно от источника в ТПП, что крупное пожертвование сделал председатель совета директоров ГК «Русагро» Вадим Мошкович. Он внес на социально важный проект 10 млн рублей.

Напомним, с инициативой строительства инфекционного центра в разгар пандемии по коронавирусу выступил президент Торгово-промышленной палаты области Алексей Антонов. Пожертвования сделали губернатор Валерий Радаев, члены правительства, депутаты.

Известно, что центр будет возведен в Елшанке, на выезде из Саратова. Планируется его построить за 4-5 месяцев.

К пожертвованиям может присоединиться любой человек. Реквизиты для перечисления:

Получатель: Фонд содействия в проектировании и строительстве инфекционной больницы в г. Саратове,

ИНН: 6450109993

Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара,

р/с 40701810256000000177,

БИК: 043601607,

к/с 30101810200000000000

Назначение платежа: благотворительный взнос на строительство инфекционной больницы в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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