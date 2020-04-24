Сколько человек умерло в Саратове от пневмонии: В минздраве говорят, что не обладают такой информацией

24 Апр 2020 2020-04-24T13:53:04+03:00

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В минздраве Саратовской области по-прежнему не могут назвать количество погибших от пневмонии в марте. На брифинге 24 апреля первый замминистра Станислав Шувалов в очередной раз не смог ответить на этот вопрос, который ему уже давно задают представители СМИ.

- Благодаря вашей активности каждый день адресую вопрос в органы статистики. Но они не дают пока. Как только как сразу, - в очередной раз ответил чиновник. Известно, что именно пневмония очень часто связана с заражением коронавирусом.

Известно, что за январь-февраль в Саратовской области скончалось 38 больных с пневмонией. Это на десять смертей больше, чем в январе-феврале 2019 года.

Председатель правительства Александр Стрелюхин заявлял, что госпитализация заболевших пневмонией в апреле повысилась в два раза.

При этом еще 15 апреля заместитель главы Роспотребнадзора Саратовской области Надежда Матвеева сообщила, что за первый квартал 2020 года зарегистрировано 5 258 случаев пневмонии, тогда как в аналогичный период 2019 года было 3 503 случая.

Не смотря на то, что за март и апрель есть статистика заболеваемости, количество летальных исходов не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU