Сколько человек умерло в Саратове от пневмонии: В минздраве говорят, что не обладают такой информацией
В минздраве Саратовской области по-прежнему не могут назвать количество погибших от пневмонии в марте. На брифинге 24 апреля первый замминистра Станислав Шувалов в очередной раз не смог ответить на этот вопрос, который ему уже давно задают представители СМИ.
- Благодаря вашей активности каждый день адресую вопрос в органы статистики. Но они не дают пока. Как только как сразу, - в очередной раз ответил чиновник. Известно, что именно пневмония очень часто связана с заражением коронавирусом.
Известно, что за январь-февраль в Саратовской области скончалось 38 больных с пневмонией. Это на десять смертей больше, чем в январе-феврале 2019 года.
Председатель правительства Александр Стрелюхин заявлял, что госпитализация заболевших пневмонией в апреле повысилась в два раза.
При этом еще 15 апреля заместитель главы Роспотребнадзора Саратовской области Надежда Матвеева сообщила, что за первый квартал 2020 года зарегистрировано 5 258 случаев пневмонии, тогда как в аналогичный период 2019 года было 3 503 случая.
Не смотря на то, что за март и апрель есть статистика заболеваемости, количество летальных исходов не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU