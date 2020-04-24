Первый замминистра здравоохранения рассказал, чем лечат коронавирус в Саратове

24 Апр 2020 2020-04-24T13:33:50+03:00

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На брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области сегодня, стало известно о ситуации со средствами защиты и лекарственными препаратами.

Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов рассказал что на ОГУ «Областной аптечный склад» ранее уже поступило около тысячи противочумных костюмов. Они были распределены по медорганизациям. С сегодня ожидается поставка еще двух тысяч. При чем произведены они на балашовском предприятии.

Что касается поставок лекарственных препаратов в районы области, особенно отделанные, Станислав Шувалов заверил, что эта работа на постоянном контроле.

- По отдаленным районам, по Саратову, Энгельсе и по закрытым на сегодня территориальным образованиям все лекарственные препараты доставляются бесперебойно. Это товары первейшей необходимости. У сотрудников «Аптечного склада» есть пропуска. Перебоев по льготным препаратам мы допустить не можем и не допустим, — заявил Станислав Шувалов.

Также он сообщил, что больных с коронавирусной инфекцией лечат препаратами противовирусной направленности, антибактериальными, интерферонами, а также для симптоматической терапии. Однако стопроцентного противовирусного лечения не существует.

Тем не менее, в медучреждениях есть запас лекарств, и он постоянно пополняется, с учетом коек, которые еще будет развернуты.

При этом Станислав Шувалов предостерег от самолечения. Он подчеркнул, что любые препараты должны быть назначены врачом и приниматься под его контролем.

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ИСТОЧНИК KP.RU