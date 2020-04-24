2020-04-24T13:33:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый замминистра здравоохранения рассказал, чем лечат коронавирус в Саратове

Станислав Шувалов предостерег от самолечения
Екатерина Семенова
Поделиться:
Станислав Шувалов, первый замминистра здравоохранения Саратовской областиСтанислав Шувалов, первый замминистра здравоохранения Саратовской областиФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

На брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области сегодня, стало известно о ситуации со средствами защиты и лекарственными препаратами.

Первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов рассказал что на ОГУ «Областной аптечный склад» ранее уже поступило около тысячи противочумных костюмов. Они были распределены по медорганизациям. С сегодня ожидается поставка еще двух тысяч. При чем произведены они на балашовском предприятии.

Что касается поставок лекарственных препаратов в районы области, особенно отделанные, Станислав Шувалов заверил, что эта работа на постоянном контроле.

- По отдаленным районам, по Саратову, Энгельсе и по закрытым на сегодня территориальным образованиям все лекарственные препараты доставляются бесперебойно. Это товары первейшей необходимости. У сотрудников «Аптечного склада» есть пропуска. Перебоев по льготным препаратам мы допустить не можем и не допустим, — заявил Станислав Шувалов.

Также он сообщил, что больных с коронавирусной инфекцией лечат препаратами противовирусной направленности, антибактериальными, интерферонами, а также для симптоматической терапии. Однако стопроцентного противовирусного лечения не существует.

Тем не менее, в медучреждениях есть запас лекарств, и он постоянно пополняется, с учетом коек, которые еще будет развернуты.

При этом Станислав Шувалов предостерег от самолечения. Он подчеркнул, что любые препараты должны быть назначены врачом и приниматься под его контролем.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Михаил Исаеев потребовал сохранить зеленые зоны при ремонте тротуаров
В саратовских лесах нашли 34 нарушителей противопожарного режима
Строительство инфекционного центра в Саратове: крупный взнос в 10 млн рублей сделал председатель совета директоров ГК «Русагро»
Сколько человек умерло в Саратове от пневмонии: В минздраве говорят, что не обладают такой информацией
Первый замминистра здравоохранения рассказал, чем лечат коронавирус в Саратове
Видеосервис Wink покажет эксклюзивный онлайн-концерт группы «Алиса» и Константина Кинчева
На обновление смотровой площадки в Парке Победы Саратова потратят свыше 7 млн рублей
Коронавирус в Саратове, последние новости на полдень 24 апреля 2020: Четверо выписаны, четверо в тяжелом состоянии
Банк УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для начинающего бизнеса
В России записи со всех дорожных камер будут оперативно попадать в общую базу
Олег Костин сменил Наталью Мазину на посту министра здравоохранения Саратовской области
Начальницу почты из Лысогорского района осудили за присвоение полмиллиона рублей
Агентство стратегических инициатив в Саратовской области приглашает на сетевую онлайн пресс-конференцию общественных представителей
В Саратовской облдуме обсудили возможность дать сиротам шанс получать жилье в частных домах
В Саратовской области нет оснований для снижения цен на бензин: в Минпроме объяснили причину
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 24 апреля: федеральный штаб подтвердил 16 случаев
Мужчина остался на свободе после секса с 14-летней девочкой под Саратовом