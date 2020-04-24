На обновление смотровой площадки в Парке Победы Саратова потратят свыше 7 млн рублей
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова объявил аукцион на благоустройство смотровой площадки в Парке Победы Саратова.
Соответствующая документация появилась сегодня, 24 апреля, в системе госзакупок.
Подрядчик должен обновить прогулочную зону, установить полукруглые лавочки под теневыми навесами.
Нужно сделать покрытие из серых оттенков плитки «Бельпассо Премио», площадку для парковки велосипедов, новый асфальт и бордюды.
По краю видовой площадки должно появится леерное ограждение. Также установят малые формы фирмы «Punto design», скамьи для отдыха, велопарковки и стальные урны.
Появятся высокие и невысокие светильники, освещение на пешеходных аллеях, чтобы все желающие могли любоваться панорамными видами города.
Также предусмотрено озеленение, посадят луговой газон и спирею.
Максимальная цена контракта составляет 7 023 848 рублей. Подать заявку на выполнение работ можно до 8 мая, 12 мая выберут победителя аукциона.
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ИСТОЧНИК KP.RU