2020-04-24T12:39:44+03:00
Общество

На обновление смотровой площадки в Парке Победы Саратова потратят свыше 7 млн рублей

Появится новое освещение, лавочки, урны
Дарья Вострикова
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Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова объявил аукцион на благоустройство смотровой площадки в Парке Победы Саратова.

Соответствующая документация появилась сегодня, 24 апреля, в системе госзакупок.

Подрядчик должен обновить прогулочную зону, установить полукруглые лавочки под теневыми навесами.

Нужно сделать покрытие из серых оттенков плитки «Бельпассо Премио», площадку для парковки велосипедов, новый асфальт и бордюды.

По краю видовой площадки должно появится леерное ограждение. Также установят малые формы фирмы «Punto design», скамьи для отдыха, велопарковки и стальные урны.

Появятся высокие и невысокие светильники, освещение на пешеходных аллеях, чтобы все желающие могли любоваться панорамными видами города.

Также предусмотрено озеленение, посадят луговой газон и спирею.

Максимальная цена контракта составляет 7 023 848 рублей. Подать заявку на выполнение работ можно до 8 мая, 12 мая выберут победителя аукциона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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