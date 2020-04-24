Коронавирус в Саратове, последние новости на полдень 24 апреля 2020: Четверо выписаны, четверо в тяжелом состоянии

24 Апр 2020 2020-04-24T12:22:56+03:00

Общее количество зараженных приближается к 250 человек

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На брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области 24 апреля были озвучены некоторые данные о новых заболевших.

За сутки их прибавилось на 16 человек, общее количество зараженных коронавирусом в регионе достигло 245 человек. Из них большинство, 139 – мужчины (57%)

Наблюдение медики продолжают за 4465 лицами, с 5524 оно уже снято.

Среди зараженных 12 детей, 233 - старше 18 лет.

За минувшие сутки выздоровели еще 4 человека, общее количество выписанных пациентов после коронавируса достигло 34.

В стационарах сегодня проходят лечение 152 зараженных. Из них 15 человек - на кислородной поддержке, три человека - на вспомогательной вентиляции легких. Четверо на аппаратах ИВЛ, их состояние расценивается как тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU