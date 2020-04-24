Коронавирус в Саратове, последние новости на полдень 24 апреля 2020: Четверо выписаны, четверо в тяжелом состоянии
На брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области 24 апреля были озвучены некоторые данные о новых заболевших.
За сутки их прибавилось на 16 человек, общее количество зараженных коронавирусом в регионе достигло 245 человек. Из них большинство, 139 – мужчины (57%)
Наблюдение медики продолжают за 4465 лицами, с 5524 оно уже снято.
Среди зараженных 12 детей, 233 - старше 18 лет.
За минувшие сутки выздоровели еще 4 человека, общее количество выписанных пациентов после коронавируса достигло 34.
В стационарах сегодня проходят лечение 152 зараженных. Из них 15 человек - на кислородной поддержке, три человека - на вспомогательной вентиляции легких. Четверо на аппаратах ИВЛ, их состояние расценивается как тяжелое.
ИСТОЧНИК KP.RU