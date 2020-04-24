2020-04-24T14:47:31+03:00
Общество

В России записи со всех дорожных камер будут оперативно попадать в общую базу

Это позволит легко отслеживать автомобилистов по всей стране
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Законопослушным гражданам вряд ли стоит опасатьсяЗаконопослушным гражданам вряд ли стоит опасатьсяФото: Иван МАКЕЕВ
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Дорожные камеры по всей России могут объединить в общую сеть.

«Комсомольская правда» разбиралась: это способ обезопасить людей от коронавируса или начало «большой слежки».

Цифровизация системы наблюдения была начата давно, но с пандемией ускорилась — вот уже в Москве введены электронные пропуска, в скоро появятся еще в 21 регионе России: на этой неделе Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Орловская и Белгородская области. А следом еще 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

С того момента, как началось объединение региональных электронных баз водителей, снизилось количество краж авто. Теперь злоумышленникам сложнее продать машину.

Теперь же данные с 16 тыс. дорожных камер в стране будет поступать единым потоком в Федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД. Доступ к ним получат полицейские и сотрудники спецслужб. Хотя остается опасность попадания данных в открытый доступ.

Хотя законопослушным гражданам вряд ли стоит так уж опасаться «слежки». Их данные у полиции уже имеются в любом случае

- 100 лет назад били в колокола, потом на улицах появились репродукторы, а после войны население стали оповещали с помощью радиоточек. Лет пять назад МЧС в Москве стало предупреждать о природных аномалиях через СМС, и этот эффективный опыт постепенно начали перенимать в регионах. А теперь, благодаря привязке к цифровым кодам, которые сейчас массово получают граждане, появится возможность отслеживать перемещение населения. Сначала по Москве, а затем — по всей стране. Сейчас это позволяет остановить распространение вируса. А в дальнейшем можно будет, например, закрывать доступ в районы страны, где происходит бедствие. Пускать туда только медиков или служащих, отсеивая остальных граждан. И заранее оповещая их: «Туда нельзя, там опасно», — пояснили «Комсомолке» в правоохранительных органах.

В Москве, например, на дополнительное оборудование планируется потратить около 100 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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