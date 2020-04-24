Олег Костин сменил Наталью Мазину на посту министра здравоохранения Саратовской области

24 Апр 2020 2020-04-24T11:59:25+03:00

Об этих перестановках "КП-Саратов" сообщала еще вчера

Изменить размер текста: A A

Министром здравоохранения Саратовской области стал Олег Костин.

Наталья Мазина от должности освобождена, как заявили в пресс-службе губернатора области, по собственному желанию.

Постановление губернатора об отставке Мазиной датировано 23 апреля.

Распоряжением Валерия Радаева от 24 апреля исполнение обязанностей министра здравоохранения области возложено на Олега Костина.

Об этих перестановках «КП-Саратов» сообщала еще вчера.

Олег Костин возглавлял Перинатальный центр на улице Рабочая. Медучреждение сейчас перепрофилировано для лечения коронавируса. Недавно его посетил губернатор Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU