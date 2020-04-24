2020-04-24T11:59:25+03:00
Политика

Олег Костин сменил Наталью Мазину на посту министра здравоохранения Саратовской области

Об этих перестановках "КП-Саратов" сообщала еще вчера
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Олег Костин и Валерий РадаевОлег Костин и Валерий Радаев
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Министром здравоохранения Саратовской области стал Олег Костин.

Наталья Мазина от должности освобождена, как заявили в пресс-службе губернатора области, по собственному желанию.

Постановление губернатора об отставке Мазиной датировано 23 апреля.

Распоряжением Валерия Радаева от 24 апреля исполнение обязанностей министра здравоохранения области возложено на Олега Костина.

Об этих перестановках «КП-Саратов» сообщала еще вчера.

Олег Костин возглавлял Перинатальный центр на улице Рабочая. Медучреждение сейчас перепрофилировано для лечения коронавируса. Недавно его посетил губернатор Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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