Начальницу почты из Лысогорского района осудили за присвоение полмиллиона рублей

24 Апр 2020 2020-04-24T11:58:12+03:00

Женщина также воровала деньги из кассы

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Суд признал 43-летнюю жительницу Лысогорского района виновной в присвоении денег организации.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, женщина работала начальником отдела почты и 10 августа 2019 года забрала из кассы более 35 тыс. рублей.

А 14 августа 2019 года она через компьютер перевела со счета компании себе 550 тыс. рублей и для отвода глаз — оттуда другим лицам. Однако по факту потратила средства на себя.

Ей назначили три года условного срока.

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ИСТОЧНИК KP.RU