В Саратовской облдуме обсудили возможность дать сиротам шанс получать жилье в частных домах

24 Апр 2020 2020-04-24T11:46:09+03:00

Вопрос о выборе населенного пункта, где сирота может выбрать жилье, пока законодательно не разъяснен

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Причиной долгого обсуждения на рабочей группе комитета ЖКХ в областной думе стали проблемы с отсутствием государственного жилого фонда в полутора десятках районах региона. Предлагается внести изменения в закон о предоставлении жилых помещений в Саратовской области за счет расширения диапазона возможностей при покупке жилья.

- Ситуация по регионам однотипная, продолжается увеличение индивидуального жилищного строительства. По большей части районов мы для сирот жилье кроме как в индивидуальных домов не найдем. Там ничего не строится и строиться не будет. Надо дать Минстрою возможность приобретать такие дома или часть домов и увеличить норматив по метражу. Предлагается критерий — выявление удельного веса более 70% ИЖС по территории района, — рассказал Писной.

Участок земли под таким домом также должен быть в собственности гражданина, которому покупают жилье, высказал мнение Леонид Писной. Пока не ясно, как юридически это оформить, именно землю.

Другая поправка предлагает предоставить возможность сиротам выбирать жилье в любом из административных центров, это позволит ускорить процесс ликвидации очереди на предоставление жилья сиротам.

Кроме сирот, есть и другие категории граждан, которых обязаны обеспечивать жильем, к примеру инвалиды, и значит эту поправку надо применять ко всем.

Также возник вопрос — за чей счет будут оплачиваться дополнительные метры — ведь федеральный бюджет оплачивает только 33 кв. м, остальное платит областной. Однако в деле с квартирами, где доплачивать нужно за 12-15 метров, в случае с домами оплачивать придется значительно больше, частных жилых домов площадью 50-60 кв. м еще поискать.

- В Вольске сейчас 400 человек сирот стоит в очереди на жилье. Если они напишут все заявление на жилье в Саратов, что делать? У тех, кого есть судебные решения, могут там выбирать иное место для выбора жилья? Нужно выбирать только между местом выявления сироты или по текущему месту жительства? В Вольске так много в очереди, потому что здесь и интернаты, и много приемных семей. А жилья там нет, — рассуждал Писной.

Право выбора должно быть на любое место, где есть жилье должно быть у сироты, а если он не воспользовался им, то выбор должен сделать уполномоченный орган — министерство строительства.

- У нас нет анализа правоприменения сегодняшних законов. Возможно, им стоит заняться прокуратуре, на основе данных Минстроя. Надо, чтобы наше решение позволяло ребенку выбрать жилье там, где оно есть в реальности. Вопрос тяжелейший, влезли глубоко, решения не видно, — завил Писной.

Участники заседания признали, что по ряду районов сегодня тупиковая ситуация с выделением жилья детям-сиротам. При этом каждый год в Саратовской области выявляем около 400 новых детей-сирот.

Поправки в законы предложили доработать с учетом высказанных замечаний и продолжить работу над поиском устраивающего всех решения.

ИСТОЧНИК KP.RU