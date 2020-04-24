2020-04-24T11:46:09+03:00
Общество

В Саратовской облдуме обсудили возможность дать сиротам шанс получать жилье в частных домах

Вопрос о выборе населенного пункта, где сирота может выбрать жилье, пока законодательно не разъяснен
Поделиться:
Изменить размер текста:

Причиной долгого обсуждения на рабочей группе комитета ЖКХ в областной думе стали проблемы с отсутствием государственного жилого фонда в полутора десятках районах региона. Предлагается внести изменения в закон о предоставлении жилых помещений в Саратовской области за счет расширения диапазона возможностей при покупке жилья.

- Ситуация по регионам однотипная, продолжается увеличение индивидуального жилищного строительства. По большей части районов мы для сирот жилье кроме как в индивидуальных домов не найдем. Там ничего не строится и строиться не будет. Надо дать Минстрою возможность приобретать такие дома или часть домов и увеличить норматив по метражу. Предлагается критерий — выявление удельного веса более 70% ИЖС по территории района, — рассказал Писной.

Участок земли под таким домом также должен быть в собственности гражданина, которому покупают жилье, высказал мнение Леонид Писной. Пока не ясно, как юридически это оформить, именно землю.

Другая поправка предлагает предоставить возможность сиротам выбирать жилье в любом из административных центров, это позволит ускорить процесс ликвидации очереди на предоставление жилья сиротам.

Кроме сирот, есть и другие категории граждан, которых обязаны обеспечивать жильем, к примеру инвалиды, и значит эту поправку надо применять ко всем.

Также возник вопрос — за чей счет будут оплачиваться дополнительные метры — ведь федеральный бюджет оплачивает только 33 кв. м, остальное платит областной. Однако в деле с квартирами, где доплачивать нужно за 12-15 метров, в случае с домами оплачивать придется значительно больше, частных жилых домов площадью 50-60 кв. м еще поискать.

- В Вольске сейчас 400 человек сирот стоит в очереди на жилье. Если они напишут все заявление на жилье в Саратов, что делать? У тех, кого есть судебные решения, могут там выбирать иное место для выбора жилья? Нужно выбирать только между местом выявления сироты или по текущему месту жительства? В Вольске так много в очереди, потому что здесь и интернаты, и много приемных семей. А жилья там нет, — рассуждал Писной.

Право выбора должно быть на любое место, где есть жилье должно быть у сироты, а если он не воспользовался им, то выбор должен сделать уполномоченный орган — министерство строительства.

- У нас нет анализа правоприменения сегодняшних законов. Возможно, им стоит заняться прокуратуре, на основе данных Минстроя. Надо, чтобы наше решение позволяло ребенку выбрать жилье там, где оно есть в реальности. Вопрос тяжелейший, влезли глубоко, решения не видно, — завил Писной.

Участники заседания признали, что по ряду районов сегодня тупиковая ситуация с выделением жилья детям-сиротам. При этом каждый год в Саратовской области выявляем около 400 новых детей-сирот.

Поправки в законы предложили доработать с учетом высказанных замечаний и продолжить работу над поиском устраивающего всех решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России записи со всех дорожных камер будут оперативно попадать в общую базу
Олег Костин сменил Наталью Мазину на посту министра здравоохранения Саратовской области
Начальницу почты из Лысогорского района осудили за присвоение полмиллиона рублей
Агентство стратегических инициатив в Саратовской области приглашает на сетевую онлайн пресс-конференцию общественных представителей
В Саратовской облдуме обсудили возможность дать сиротам шанс получать жилье в частных домах
В Саратовской области нет оснований для снижения цен на бензин: в Минпроме объяснили причину
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 24 апреля: федеральный штаб подтвердил 16 случаев
Мужчина остался на свободе после секса с 14-летней девочкой под Саратовом
На пожаре в Балашове пострадала женщина
Начато строительство областного онкодиспансера в Саратове
В Саратове ожидаются жаркие выходные
Самоизоляция в Саратове: пятеро саратовцев попались полиции во время квеста
Главу Заводского района Саратова сняли с должности из-за плохого ремонта тротуаров
Индекс самоизоляции в Саратове на 24 апреля: 2,7 балла
Самоизоляция в Саратове: родители привели в детсады 210 детей
Поставить коробки у двери и отойти на 1,5 метра: правила доставки еды во время коронавируса
Депутаты поддержали акцию «Мы вместе» и передали нуждающимся куличи и продуктовые наборы
Под Красноармейском двое юношей обокрали пенсионерку
Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 24 апреля: заболели еще 16 человек
Самоизоляция в Саратове: как пожениться и что для этого нужно
Александр Бурмак назначен замглавы Саратова по соцсфере
В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи двух маршрутов
Пятница в Саратовской области будет дождливой
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 24 апреля 2020 года: рост составил 39 случаев
Коронавирус в Саратове: возобновляется торговля рассадой и удобрениями
Полпред президента в ПФО Игорь Комаров обсудил с главами регионов меры по противодействию коронавирусной инфекции
Правительство поможет вернуться в Саратов согражданам из Узбекистана
В Саратовской области ищут похищенных 13 лет назад детей