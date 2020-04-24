2020-04-24T11:53:10+03:00
Экономика

В Саратовской области нет оснований для снижения цен на бензин: в Минпроме объяснили причину

Ведется ежедневный мониторинг
Екатерина Семенова
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Нет основания резкого изменения цены на топливо в Саратовской областиНет основания резкого изменения цены на топливо в Саратовской областиФото: Олег УКЛАДОВ
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В министерстве промышленности и энергетики Саратовской области разъяснили политику ценообразования на топливо.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минпроме, по данным на 24 апреля, средняя цена на моторное топливо в регионе составляет 43,95 рубля. Это седьмое место в ПФО и 26-е в России.

С начала 2020 года цены на топливо колебались в диапазоне от -0,9 до +0,5% в зависимости от марки.

При этом сейчас нет предпосылок для существенного изменения цены на бензин в розницу, несмотря на падение стоимости нефти.

В Минпроме пояснили, что в России действует правило, согласно которому нефтяники перечисляют в бюджет излишки или получают из бюджета компенсацию.

- Таким образом, в 2019 году, несмотря на существенный рост цен на нефть, цены на бензин изменились в пределах уровня инфляции. В связи с падением цен на мировом рынке с начала марта 2020 года на внутреннем рынке премия производителей бензина, по сравнению с экспортом, вырастет. Однако снизить цены на бензин они не смогут, так как дополнительные доходы изымаются в бюджет государства, — отметили в министерстве.

Отмечается, что в России в целом и Саратовской области в частности цены на бензин не подвержены резким скачкам, вне зависимости от ситуации на мировом нефтяном рынке. На уровне региона оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо не устанавливаются.

- Сейчас на территории Саратовской области предприятия топливообеспечения работают в штатном режиме с соблюдением необходимых противоэпидемиологических требований. Необходимый запас моторного топлива имеется. Министерство промышленности и энергетики области осуществляет ежедневный мониторинг цен на топливо на АЗС региона, — заявили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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