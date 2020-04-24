Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 24 апреля: федеральный штаб подтвердил 16 случаев

24 Апр 2020 2020-04-24T11:08:39+03:00

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Федеральный штаб по коронавирусу подтвердил данные о количестве заразившихся в Саратовской области.

Напомним, ранее областной оперштаб сообщил, что за сутки было зарегистрировано 16 человек с коронавирусом.

Большая часть новых пациентов — это жители Саратова — четыре человека. По двое в Балаковском, Балашовском и Ершовском районах. И по одному — в Вольском, Новоузенском, Перелюбском, Пугачевском, Романовском и Энгельсском. Число районов, охваченных коронавирусом в области не изменилось, — 29.

Итого общее число заразившихся в регионе составило 245 человек.

В России за сутки подтверждены заражения у 5 849 человек. Всего в стране 68 622 случая коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU