Мужчина остался на свободе после секса с 14-летней девочкой под Саратовом

24 Апр 2020 2020-04-24T11:01:53+03:00

О половом сношении стало известно во время планового медицинского осмотра

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В Марксовском районе Саратовской области осудили 29-летнего мужчину. Его признали виновным в половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет.

- В октябре 2019 года житель Марксовского района занялся сексом с 14-летней девочкой. Об этом стало известно во время планового медицинского осмотра подростка, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

На следствии мужчина признал свою вину.

Суд назначил ему год ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU