Мужчина остался на свободе после секса с 14-летней девочкой под Саратовом
В Марксовском районе Саратовской области осудили 29-летнего мужчину. Его признали виновным в половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет.
- В октябре 2019 года житель Марксовского района занялся сексом с 14-летней девочкой. Об этом стало известно во время планового медицинского осмотра подростка, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
На следствии мужчина признал свою вину.
Суд назначил ему год ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU