На пожаре в Балашове пострадала женщина

24 Апр 2020 2020-04-24T11:04:03+03:00

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Вчера, 23 апреля, в 9:58 10 пожарных и две единицы техники выехали тушить частный деревянный дом на Октябрьской улице в Балашове.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, в результате пострадала 56-летняя хозяйка жилища.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание площадью 2 кв. м, горели вещи в комнате.

Предположительно, огонь вспыхнул из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU