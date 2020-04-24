На пожаре в Балашове пострадала женщина
Вчера, 23 апреля, в 9:58 10 пожарных и две единицы техники выехали тушить частный деревянный дом на Октябрьской улице в Балашове.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, в результате пострадала 56-летняя хозяйка жилища.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание площадью 2 кв. м, горели вещи в комнате.
Предположительно, огонь вспыхнул из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.
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ИСТОЧНИК KP.RU