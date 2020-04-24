2020-04-24T10:51:03+03:00
Общество

Начато строительство областного онкодиспансера в Саратове

Его возведут на улице Шехурдина [видео]
Екатерина Семенова
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Начались работы по возведению в Саратове онкодиспансера.

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В Саратове начали строить Областной клинический онкологический диспансер.

Как сообщает группа сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина в сети Instagram, уже разработана проектно-сметная документация, заключены необходимые контракты.

Ведутся работы по снятию плодородного грунта, ведется организация строительного городка, прокладываются необходимые коммуникации.

Известно, что онкоцентр будет располагаться на улице Шехурдина. Он рассчитан на 200 коек в стационаре и 20 мест для дневного пребывания граждан. Кроме того, проектом запланированы 12 коек в реанимации и интенсивной терапии. Будет работать также поликлиника, которая сможет принимать до 300 человек в сутки.

Из федерального бюджета на строительство онкодиспансера выделено 5,6 млрд рублей. Предполагается, что объект будет введен в 2022 году. Напомним, проект появился после того, как жители Саратова обратились к Вячеславу Володину, отметив, что региону нужен подобный центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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