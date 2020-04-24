В Саратове ожидаются жаркие выходные

24 Апр 2020 2020-04-24T10:50:03+03:00

На улице будет ветрено

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В Саратовскую область в выходные придет потепление.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, в субботу, 25 апреля, днем будет +15…+20 градусов, местами дожди, в правобережных районах во второй половине дня возможна гроза.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6–11 м/с, порывы достигнут 16–21 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +5…+10 градусов.

В воскресенье, 26 апреля, днем будет также тепло, местами небольшой дождь и сильный юго-западный ветер, с порывами до 15-17 м/с.

В Саратове сегодня ночью и завтра утром ожидается дождь, на улице потеплеет до +17…+19 градусов.

Однако тепло пришло в регион ненадолго, уже со следующей недели вновь ожидается похолодание, но постепенное. То есть в понедельник будет +11…+16 градусов, а во вторник и среду — не выше +9…+14 градусов.

Ветер будет дуть с севера и северо-запада.

В Саратове неделя начнется с температуры в +13…+15 градусов и кратковременного дождя, в последующие дни — +9…+12 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU