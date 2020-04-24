Самоизоляция в Саратове: пятеро саратовцев попались полиции во время квеста

24 Апр 2020 2020-04-24T10:39:54+03:00

Еще двое были на площади и проспекте Кирова

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Фрунзенский районный суд вчера, 23 апреля, привлек к административной ответственности семь саратовцев. Они не соблюдали режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, три девушки и два парня в 23:50 22 апреля проходили квест на Яблочкова, 16. Всем им выписали предупреждения.

Такую же меру наказания применили к мужчине, который в 14:59 находился напротив дома №1 на площади Кирова.

А вот задержанного в 23:05 у дома №12 по проспекту Кирова гражданина оштрафовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU