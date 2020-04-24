2020-04-24T10:48:56+03:00
Общество

Главу Заводского района Саратова сняли с должности из-за плохого ремонта тротуаров

Причиной послужили систематические нарушения
Дарья Вострикова
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Сегодня, 24 апреля, мэр Саратова Михаил Исаев написал в своем аккаунте в соцсети Instagram о снятии главы Заводского района Сергея Червякова с должности.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, причиной послужили его систематические нарушения, отсутствие должного контроля при реализации проектов, неэффективные управленческие решения.

- Заводской район - один из самых крупных в городе, здесь строятся школы, детские сады, реконструируются общественные территории, дороги, тротуары. Многое из этого — проекты председателя Госдумы Вячеслава Володина, который оказывает нам помощь. Это надо ценить и дорожить этим! Никому не позволю к проектам с колоссальными денежными вложениями, которые даются городу непросто, относится спустя рукава, — написал мэр.

Он отметил, что решающим фактом для увольнения стала организация работ по ремонту тротуаров. Спрос за реализацию проектов с глав районов будет персональный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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