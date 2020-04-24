Индекс самоизоляции в Саратове на 24 апреля: 2,7 балла

24 Апр 2020 2020-04-24T10:48:09+03:00

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Сегодня, 24 апреля, индекс самоизоляции в Саратове на 10:10 составляет 2,7 балла.

Этот показатель составляет Яндекс, опираясь на активность горожан в обычный день до эпидемии и сейчас. Чем больше цифра, тем прилежнее граждане сидят дома.

Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек Саратов находится на одном уровне с Рязанью. В лидерах списка Махачкала (3,6), Краснодар (3,0).

В столице показатель составляет 3,4 балла, следом идет Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону (3,0).

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ИСТОЧНИК KP.RU