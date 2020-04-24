Самоизоляция в Саратове: родители привели в детсады 210 детей
Работают 24 дежурные группы
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Сегодня, 24 апреля, в 19 детсадах Саратова работают 24 дежурные группы.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, родители привели туда 210 детей.
Сначала малышам измерили температуру и только потом приняли в учреждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU