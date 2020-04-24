Поставить коробки у двери и отойти на 1,5 метра: правила доставки еды во время коронавируса

24 Апр 2020 2020-04-24T09:38:43+03:00

Роспотребнадзор дал рекомендации по доставке еды во время самоизоляции

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Роспотребнадзор по Саратовской области дает рекомендации, как правильно заказывать еду домой во время пандемии коронавируса и самоизоляции.

Сейчас, когда жители должны сидеть дома и не выходить без особой надобности, доставка еды становится очень востребованной. Специалисты тем не менее предупреждают, что все равно необходимо соблюдать все меры предосторожности.

Курьеры обязаны быть в медицинских масках или респираторах, перчатках, иметь при себе кожные антисептики и влажные салфетки. Контейнеры и коробки, в которых они привозят еду, должны быть продезинфицированы. Кроме того, у доставщиков обязана иметься при себе личная медицинская книжка.

На упаковке должна быть информация о составе блюда, его калорийности, массе, дате изготовления и сроке годности, условиях хранения, изготовителе и ряд других.

Также особые требования к получению заказа.

- Курьер должен поставить коробки у двери, отойти на расстояние 1,5 метра и сообщить покупателю по телефону, что он прибыл. Оплату следует производить онлайн, при этом нужно надевать перчатки при использовании мобильного терминала, а после этого вымыть руки с мылом или продезинфицировать их, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Рекомендации Роспотребнадзора по доставке еды

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ИСТОЧНИК KP.RU