Поставить коробки у двери и отойти на 1,5 метра: правила доставки еды во время коронавируса
Роспотребнадзор по Саратовской области дает рекомендации, как правильно заказывать еду домой во время пандемии коронавируса и самоизоляции.
Сейчас, когда жители должны сидеть дома и не выходить без особой надобности, доставка еды становится очень востребованной. Специалисты тем не менее предупреждают, что все равно необходимо соблюдать все меры предосторожности.
Курьеры обязаны быть в медицинских масках или респираторах, перчатках, иметь при себе кожные антисептики и влажные салфетки. Контейнеры и коробки, в которых они привозят еду, должны быть продезинфицированы. Кроме того, у доставщиков обязана иметься при себе личная медицинская книжка.
На упаковке должна быть информация о составе блюда, его калорийности, массе, дате изготовления и сроке годности, условиях хранения, изготовителе и ряд других.
Также особые требования к получению заказа.
- Курьер должен поставить коробки у двери, отойти на расстояние 1,5 метра и сообщить покупателю по телефону, что он прибыл. Оплату следует производить онлайн, при этом нужно надевать перчатки при использовании мобильного терминала, а после этого вымыть руки с мылом или продезинфицировать их, — рассказали в Роспотребнадзоре.
Рекомендации Роспотребнадзора по доставке еды
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ИСТОЧНИК KP.RU