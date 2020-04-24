2020-04-24T09:30:22+03:00
Общество

Депутаты поддержали акцию «Мы вместе» и передали нуждающимся куличи и продуктовые наборы

Акция «Мы вместе» подарила возможность проявить заботу и участие к находящимся в сложной жизненной ситуации, подчеркивает Юлия Литневская
Дарья Вострикова
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Акцию «Мы вместе» поддержало Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел», возглавляемое Константином Малофеевым. На Пасхальную седмицу депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская (фракция «Единая Россия») привезла находящимся на самоизоляции гражданам куличи и продуктовые наборы.

Соблюдая все меры предосторожности в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, продуктовые наборы получили восемь семей Заводского района Саратова, которые сейчас особенно нуждаются в помощи и поддержке: многодетные, люди с ограниченными возможностями здоровья, пожилые граждане. За день до этого было вручено еще семь пасхальных наборов, акция будет продолжена.

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- Традиция доставлять куличи пожилым людям и ветеранам на Светлую Пасхальную седмицу у нашего депутатского корпуса Заводского района существует уже давно. Приятно, что в этом году при содействии моего коллеги, депутата Саратовской областной думы Алексея Наумова к ней присоединилось Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел». Акция «Мы вместе» подарила возможность проявить заботу и участие к находящимся в сложной жизненной ситуации, — поделилась Юлия Литневская.

- Саратов — не моя «каноническая территория», у добра не должно быть географии и тем более политики. Но как лидер Саратовского регионального отделения Общества русского исторического просвещения «Двуглавый орел», которое возглавляет известный филантроп и государственник К. В. Малофеев, я не мог остаться безучастным и к региональному центру. Потому что мы вместе будем продолжать находить ресурсы и помогать людям, — рассказал о своем участии в акции Алексей Наумов в аккаунте Instagram.

Раннее в рамках акции «Мы вместе» 60 продуктовых наборов для нуждающихся семей депутат Наумов с помощью волонтеров развез в своем округе: Хвалынске, Вольске и Шиханах.

Специалист Саратовского Комплексного центра социального обслуживания населения, в который также были переданы продуктовые наборы, Марет Сокуева очень тепло отозвалась о состоявшихся в рамках акции визитах.

- Очень рады, что наш депутат Юлия Литневская находит возможность лично проводить добрые акции на своем округе, и мы можем поддержать особенно нуждающихся и подарить им хоть немного радости в это сложное время, — сказала Сокуева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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