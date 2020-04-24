Под Красноармейском двое юношей обокрали пенсионерку

24 Апр 2020 2020-04-24T09:21:44+03:00

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Полиция Красноармейского района раскрыла кражу у 69-летней жительницы села Первомайское.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с сентября 2019 года по 5 апреля кто-то взломал замок входной двери ее дома и унес электрическую мясорубку и микроволновую печь.

Сумма ущерба составила 8 тыс. рублей.

Предполагаемых преступников задержали, ими оказались 16 и 20-летний односельчане потерпевшей.

Юноши во всем признались, на них завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU