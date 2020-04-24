Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 24 апреля: заболели еще 16 человек

24 Апр 2020 2020-04-24T10:10:07+03:00

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В Саратовской области сегодня утром, 24 апреля, подтвердились анализы еще 16 зараженных коронавирусом.

Таким образом, количество зараженных COVID-19 составило 245 человек.

Случаи выявили в: Саратове — 4 человека,

Балаковском — 2,

Балашовском — 2,

Ершовском — 2,

Вольском — 1,

Новоузенском — 1,

Перелюбском — 1,

Пугачевском — 1,

Романовском — 1,

Энгельсском районе — 1.

География распространения коронавируса

Среди выявленных пациентов шесть с ранее поставленным диагнозом «внебольничная пневмония», девять — контактных, а по результатам проверки лиц группы риска — один.

Также среди новых заболевших нет детей, 18–29 лет — три человека, 30–39 лет — трое, 40–49 лет — трое, 50–59 лет — четверо и старше 60 лет — трое пациентов.

Все 16 заболевших находятся под наблюдением врачей, круг контактных лиц выявлен.

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ИСТОЧНИК KP.RU