Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 24 апреля: заболели еще 16 человек
В Саратовской области сегодня утром, 24 апреля, подтвердились анализы еще 16 зараженных коронавирусом.
Таким образом, количество зараженных COVID-19 составило 245 человек.
Случаи выявили в: Саратове — 4 человека,
Балаковском — 2,
Балашовском — 2,
Ершовском — 2,
Вольском — 1,
Новоузенском — 1,
Перелюбском — 1,
Пугачевском — 1,
Романовском — 1,
Энгельсском районе — 1.
География распространения коронавируса
Среди выявленных пациентов шесть с ранее поставленным диагнозом «внебольничная пневмония», девять — контактных, а по результатам проверки лиц группы риска — один.
Также среди новых заболевших нет детей, 18–29 лет — три человека, 30–39 лет — трое, 40–49 лет — трое, 50–59 лет — четверо и старше 60 лет — трое пациентов.
Все 16 заболевших находятся под наблюдением врачей, круг контактных лиц выявлен.
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ИСТОЧНИК KP.RU