Самоизоляция в Саратове: как пожениться и что для этого нужно

24 Апр 2020 2020-04-24T09:19:13+03:00

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Саратовцев просят прилежно соблюдать самоизоляцию и сидеть дома. О том, как быть, если вы решили пожениться в этот период, рассказали в Управлении по делам ЗАГС правительства Саратовской области.

Как сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область», заявления на регистрацию брака принимаются на даты после 1 июня 2020 года. Подать заявление можно сейчас через портал «Госуслуги».

Если перенести бракосочетание нет возможности, его все равно зарегистрируют. Но гостей звать нельзя, может прийти только жених и невеста. Даже фотографа. Можно вооружиться штативом и техникой, чтобы самим запечатлеть этот важный момент. При этом не забывая надевать маски и пользоваться антисептиком.

В случае решения молодоженов перенести запланированную свадьбу, им нужно обратиться в отдел ЗАГС, куда подавали заявление. На сайте Управления в разделе «Регистрация заключения брака» есть бланк заявления о переносе. Нужно его распечатать или написать заявление от руки по образцу, указать желаемую дату и отправить скан или фотографию заявления в отдел ЗАГС по электронной почте. И ждать обратной связи для согласования новой даты и времени.

Провести церемонию брака онлайн не получится, потому что это не предусмотрено действующим законодательством.

О свадьбах после 1 июня, изменениях в работе отделов ЗАГС, а также информации о бракосочетаниях молодоженов уведомят лично. Как быстро можно будет сыграть свадьбу в обычном формате, зависит от эпидемической обстановки.

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ИСТОЧНИК KP.RU