Александр Бурмак назначен замглавы Саратова по соцсфере

24 Апр 2020 2020-04-24T08:29:45+03:00

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Заместителем главы Саратова по социальной сфере стал Александр Бурмак.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, соответствующее распоряжение подписал глава Михаил Исаев.

Во время представления чиновника коллегам Михаил Исаев отрекомендовал его как человека с большим управленческим опытом, грамотного исполнителя и эффективного организатора.

- Он возглавил в это непростое с социальной и экономической точки зрения время крупное и крайне значимое направление деятельности городской администрации, где трудится несколько десятков тысяч горожан. Уверен, что тот набор компетенций и знаний, которым обладает Александр Владимирович, позволит достойно справиться со стоящими перед ним задачами, — отметил Михаил Исаев.

К обязанностям Александр Бурмак приступил с 24 апреля.

Ранее социальной сферой Саратова руководила Наталия Леонтьева.

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ИСТОЧНИК KP.RU