В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи двух маршрутов
Движение прервалось на Клиническом путепроводе
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Сегодня, 24 апреля, в 8:30 в Саратове трамваи №9 и 10 встали на Клиническом путепроводе.
Как рассказали «КП-Саратов» в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», движение прервалось в 8:30 из-за неисправности вагона.
Транспорт не едет в сторону 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка.
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ИСТОЧНИК KP.RU