В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи двух маршрутов

24 Апр 2020 2020-04-24T08:10:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 апреля, в 8:30 в Саратове трамваи №9 и 10 встали на Клиническом путепроводе.

Как рассказали «КП-Саратов» в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», движение прервалось в 8:30 из-за неисправности вагона.

Транспорт не едет в сторону 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU