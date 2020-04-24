2020-04-24T08:10:09+03:00
Общество

В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи двух маршрутов

Движение прервалось на Клиническом путепроводе
Дарья Вострикова
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Сегодня, 24 апреля, в 8:30 в Саратове трамваи №9 и 10 встали на Клиническом путепроводе.

Как рассказали «КП-Саратов» в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», движение прервалось в 8:30 из-за неисправности вагона.

Транспорт не едет в сторону 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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